Catania-Bari, probabili formazioni: Pinto recuperato, Welbeck la certezza

Il Catania prova a risalire la china dopo la batosta rimediata contro la Ternana. Passivo pesante contro le Fere, con il punteggio finale di 5-1 maturato nel turno infrasettimanale. Al Massimino arriva adesso il Bari del nuovo tecnico Carrera. I pugliesi hanno vinto per 1-0 la sfida contro il Monopoli, ma vantano assenze per infortunio pesanti, tra cui Antenucci, e una per squalifica, Marras. Pedine importanti che non scenderanno in campo al "Massimino". Il Catania dovrà ancora fare a meno di Piccolo, tra i convocati invece Russotto, che proverà a scendere in campo e dare il proprio contributo. Anche Volpe figura nella lista, ma il suo impiego è ancora lontano.

Presente sugli spalti del Massimino ci sarà Tacopina, arrivato a Catania in prossimità e in vista del closing per la trattativa di acquisto del Calcio Catania. Raffaele scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in prossimità del match. Tanti impegni ravvicinati in questo periodo e andranno quindi dosate le forze degli uomini a disposizione.

FORMAZIONE CATANIA-BARI

Catania 3-5-2: Confente, Sales, Giosa, Silvestri, Calapai, Welbeck, Maldonado, Dall'Oglio, Pinto, Di Piazza, Sarao