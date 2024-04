Il Catania Beach Soccer ufficializza la composizione dell'area marketing 

Il Catania Beach Soccer ha ufficiliazzato la composizione del settore marketing in vista dell'imminente stagione agonistica. Luccio Di Grazia ricoprirà, per il secondo anno consecutivo, il ruolo di responsabile marketing.

Assieme alla sua conferma, il club rossazzurro ha affidato il ruolo di direttore commerciale a Maurizio Ciancio, che vanta una lunga e consolidata esperienza, avendo svolto dal 1997 ai giorni d’oggi svariati incarichi

nel mondo dello sport.

"Sono onorato di far parte della famiglia del Catania Beach Soccer - ha dichiarato Ciancio -. Il lavoro portato avanti, suggellato in questi primi 20 anni di attività da tantissimi successi, ha proiettato la compagine catanese ad essere la società più titolata d’Italia nel Beach Soccer. Questo sarebbe già un grande motivo d’orgoglio. Ciò che mi ha colpito è il rinnovato progetto societario, la valorizzazione del brand Catania Beach Soccer, oltre che la qualità della struttura organizzativa e dirigenziale, che competerà a livello nazionale ed internazionale per portare ancora affermazioni alla città di Catania”. L’area marketing si avvarrà, inoltre, del supporto della World S.r.l., agenzia che curerà il sito ufficiale.