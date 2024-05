Fabricio Santos confermato sulla panchina del Catania Beach Soccer 

Il Catania Beach Soccer ha confermato mister Fabricio Santos sulla panchina della prima squadra. Nato a Rio de Janeiro il 18 marzo del 1982, Santos è uno dei tecnici più preparati e stimati nel panorama internazionale del beach soccer. Palmares di alto livello per l’allenatore brasiliano, che annovera, inoltre, con il club etneo uno scudetto nel 2018, 4 Coppa Italia, due Supercoppe di Lega, e un secondo posto nel Mundialito per Club in Russia nel 2019.

Santos vanta un importante bagaglio di esperienze, in qualità di collaboratore tecnico della nazionale maschile brasiliana, impreziosito dalla vittoria del Mondiali 2017 e 2024, e come allenatore della selezione verdeoro femminile, con la quale si è laureato nel 2022 campione nei NEOM Beach Games.