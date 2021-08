Catania Beach Soccer vince la coppa Italia: battuto il Pisa ai rigori

Un trofeo in vista della final eight che si disputerà a Lignano e vedrà ancora protagonisti gli uomini allenati da mister Marrucci

Catania Beach Soccer vince la coppa Italia 2021 dopo un match combattuto contro il Pisa. E' la terza consecutiva per i rossazzurri. Sfida tiratissima quella disputata a Mugnano, Napoli, e decisa ai calci di rigore. Un trofeo in vista della final eight che si disputerà a Lignano e vedrà ancora protagonisti gli uomini allenati da mister Marrucci.

Soddisfazione del presidente Bosco dopo il trofeo portato a casa: "Felice per questo trionfo sofferto, sudato e baciato da un pizzico di fortuna. Le grandi imprese, però, si realizzano anche con l’aiuto della Dea Bendata. Festeggiamo la Coppa, ma ora testa alle Final Eight di Lignano".

Gol di pregevole fattura nel secondo tempo del match da parte di Gori, una rovesciata che vale la palma di migliore in campo. Il bomber degli etnei è tornato a disposizione della squadra e sarà l'arma in più in vista della finale scudetto, con il Catania che ha nel mirino il bottino pieno dopo il doppio trionfo, supercoppa di lega e coppa italia.