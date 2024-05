Catania Beach Soccer pronto per l’esordio, il presidente Bosco: "abbiamo alzato ancora l’asticella"

E’ ormai tutto pronto per l’inizio della stagione agonistica del Catania Beach Soccer. L’atteso esordio stagionale nel campionato di serie A è in programma venerdì (ore 16.00) contro la Sambenedettese, durante la prima tappa di Viareggio. “Ci presentiamo, anche quest’anno, ai nastri di partenza con una squadra in grado di conquistare più trofei possibili – ha dichiarato il presidente Giuseppe Bosco alla presentazione della Coppa Italia, che si terrà a Messina dal 27 al 30 giugno -. Rispetto all’anno scorso, abbiamo ulteriormente alzato l’asticella, puntando a miglioraci”.

Subito un test importante in Toscana, anche perché disputerete la sfida di Supercoppa. “Abbiamo fatto quattro intense settimane di preparazione. I ragazzi stanno bene, sono sereni, fiduciosi e tranquilli. Affronteremo nella prima giornata la Sambenedettese, nostra storica rivale, poi il Lamezia e domenica ci sarà la partita del mese contro i padroni di casa del Viareggio, che metterà in la Supercoppa di Lega”. Quali le avversarie da battere per vincere lo scudetto? “Viareggio, campione d’Italia, Sambenedettese, Napoli e Pisa sono le più accreditate, insieme a noi, per recitare ruoli da protagoniste. Sarà un bel torneo e vogliamo dire la nostra fino in fondo”.