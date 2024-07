Catania Beach Soccer pronto per la tappa di Cirò Marina, sabato il derby etneo   

Due partite e altrettante affermazioni hanno caratterizzato l’avvio in campionato del Catania Beach Soccer. Trionfale la tappa viareggina, suggellata dalla vittoria della Supercoppa di Lega, che ha fruttato i primi 6 punti a disposizione. Messe in archivio le vittorie contro Happy Car Sambenedettese per 5-2 e Icierre Lamezia per 3-2, la truppa rossazzurra parte alla volta di Cirò Marina dove, già da giovedì, le partite inizieranno ad assumere un peso specifico maggiore. E’ un programma fitto quello che attende il roster etneo, chiamato a rispondere presente in Calabria e a seguire a Lignano Sabbiadoro, match che chiariranno la composizione del tabellone delle 8 squadre promosse alle finali scudetto (2-4 agosto) di San Benedetto del Tronto.

Il Catania Beach Soccer è atteso dalle sfide, in ordine, contro Farmaè Viareggio (giovedì alle ore 19:30), Lenergy Pisa BS (venerdì alle ore 19:45), Catania FC (sabato alle ore 19:45) e in conclusione FVG (domenica 14 alle ore 14:00). Le parentesi di Viareggio (Supercoppa) e Messina (Coppa Italia), con in mezzo la partecipazione all’Euro Winners Cup, appartengono al recente passato. Lo sguardo è già volto ai prossimi impegni, non ancora decisivi, ma fondamentali per il prosieguo del torneo di serie A.