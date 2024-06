Bilancio agrodolce per l'Under 20 del Catania Beach Soccer post Viareggio 

Il bilancio è agrodolce per l'Under 20 del Catania Beach Soccer. Due vittorie ed altrettante sconfitte, che hanno impedito alla squadra etnea di staccare il "pass" per le finali di categoria, in programma a Genova dal 9 all’11 agosto. A tirare le somme il presidente Giuseppe Bosco, soddisfatto, comunque, dell’impegno e delle prestazioni offerte dai suoi ragazzi.

“Torniamo da Viareggio con la consapevolezza di avere raccolto, in termini di risultati, meno di quello che avremmo meritato. Siamo stati parecchio sfortunati, contro la Samb, tanti i leghi colpiti e anche un po’ di imprecisione, ma fa parte del percorso di crescita. Continueremo a lavorare con l’obiettivo di migliorare, come gruppo, e come individualità. Saremo ancora più felici, non solo se faremo bene in Coppa Italia, ma se al termine di questa stagione i nostri ragazzi saranno cresciuti e saranno pronti per un salto in Prima Squadra, seguendo l’esempio di Gabriele Barbagallo e Orazio Campagna che si sono guadagnati sul campo questa opportunità” conclude Bosco. Il prossimo appuntamento ufficiale dell’Under 20 rossazzurra, guidata dai tecnici Sirio Silvestri e Nico Calì, sarà a Paestum dal 4 al 7 luglio.