Il Catania schianta il Bisceglie: tre punti importanti per gli uomini di Raffaele

Il Catania vince e migliora la classifica con tre punti importanti contro il Bisceglie. Partita disputata all'Angelino Nobile di Lentini dai rossazzurri, che riescono per 90 minuti a giocare con intensità e buone trame di gioco. Il 3-5-2 iniziale scelto da Raffaele vede la coppia Sarao-Pecorino dall'inizio.

Pinto stringe spesso il proprio raggio d'azione dando enormi grattacapi alla squadra avversaria e da una sua iniziativa arriva l'azione ben rifinbita da Maldonado per Calapai, che dopo un periodo di anonimato, torna a convincere e anche segnare. Sarao segna di testa sugli sviluppi di un corner di Maldonado. E anche Biondi continua nelle sue prestazioni, dopo quella ottima contro l'Avellinop. Anche oggi il gioiellino rossazzurro partecipa ad una delle reti del Catania, quella del 3-0, colpendo la sfera di testa e costringendo poi all'autogol Priola.

Adesso per la squadra rossazzurra alle porte una nuobva sfida casalinga contro la Cavese. Occasione ghiotta per incrementare ancora la classifica. Raffaele potrà ancora ruotaregli uomini a disposizione per tenere alta l'intensità di gioco, sulla falsa riga di oggi.

TABELLINO CATANIA-BISCEGLIE 3-0 (Sarao 4', Calapai 42', aut Priola 81)

Catania (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Welbeck, Maldonado (Albertini 71'), Biondi, Pinto (84'Manneh); Sarao (Reginaldo 71'), Pecorino (Piovanello 84').

Bisceglie (4-3-3): Russo; De Marino, Vona, Priola, Giron; Maimone, Cittadino, Ferrante; Mansour, Musso, Padulano.