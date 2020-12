Catania-Bisceglie, le pagelle: Welbeck bene in mezzo, Sarao decisivo

Ecco le pagelle di Catania-Bisceglie. Gli etnei vincono per 3-0 grazie alle reti di Sarao, Calapai e autogol di Priola nella ripresa. Pugliesi in 10 uomini nell'ultima mezz'ora di gara.

Catania (3-5-2): Confente 6, Silvestri 7 Claiton 6, Zanchi 6 Calapai 7, Welbeck 6,5, Maldonado 6 (Albertini 6 71'), Biondi 6,5, Pinto 7 (84'Manneh); Sarao 7 (Reginaldo 6 71'), Pecorino 6 (Piovanello 84').

MiglioriToday. Sarao. Fa coppia con Pecorino e trova la via del gol. Raffaele trova una carta in più, quella della coppia pesante. Il centravanti con la maglia numero 9 lotta come sempre e riesce e lasciare il segno. Decisivo.

Pinto. Corre sulla sinistra senza perdere le misure dal punto di vista tattico. Stringe spesso il raggio d'azione e diventa un pericolo per gli avversari quando si proietta in avanti.

Silvestri. Un muro in difesa. Detta i tempi e trasferisce sicurezza a tutto il reparto. Colonna