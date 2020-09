Presentata la Catania Card 11700: costi, informazioni e profili

Nasce la Catania Card 11.700. Un vero e proprio appello a contribuire alla causa da parte della nuova proprietà del Calcio Catania, in una stagione dove al momento non è possibile tornare a riempire gli stadi e sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Saranno numericamente 11.700 le card in vendita, nominative e non cedibili. Da giovedì 10 settembre sarà possibile sottoscriverle, proprio dalle ore 11.07 e sarà possibile farlo attraverso i seguenti canali: nelle due sedi del Catania Point, a Torre del Grifo Village e in Corso Italia 84 a Catania, su www.ticketone.it e nei punti vendita abilitati Ticket One, elencati sul sito ufficiale www.calciocatania.it.

Sono quattro le tipologie di card da poter sottoscrivere. La quota di adesione varia da 180 a 1000 €, a seconda dei profili scelti e differenziati in base alle possibilità del tifoso: disponibili le opzioni Silver, Gold, Platinum ed Élite.

CATANIA CARD SILVER

In caso di apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2020/21, previa valutazione del Calcio Catania in ordine al “sistema di gradimento” obbligatorio ai sensi della normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio e tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti, le Catania Card 11.700 Silver potranno essere convertite in abbonamenti validi per la Curva Nord o Sud, fino al raggiungimento del limite massimo di posti disponibili nei settori citati in base ad eventuali restrizioni dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con un costo aggiuntivo di soli 2€.

Nel caso di disponibilità di un numero ridotto di abbonamenti validi per l’accesso alla Curva Nord o alla Curva Sud rispetto al numero di Catania Card 11.700 Silver vendute, per procedere all’acquisto sarà riconosciuta priorità su base cronologica: faranno fede data e orario di sottoscrizione. La possibilità di conversione sarà concessa entro un termine perentorio: dopo la scadenza, tale opportunità sarà riservata ad altri possessori secondo analoghe modalità. Gli abbonati in possesso di Catania Card 11.700 usufruiranno di varchi dedicati per l’accesso allo stadio.

T-shirt celebrativa in edizione limitata “Calcio Catania 11.700 – la Storia continua…;”Mascherina ufficiale Calcio Catania. Pergamena della gratitudine “L’Elefante non dimentica”: il tuo nome accostato nero su bianco, per sempre, alla matricola 11.700. Copia del volume “11.700”, ci sei anche tu: il tuo nome riportato sul libro che racconta la vittoria più importante del nostro club, descrivendo l’impresa compiuta per salvare la matricola. Targa “CT, Cuore e Testa”, per fissare l’attimo del tuo gesto di puro amore per il Calcio Catania. Sconto del 5% sull’abbonamento annuale ad uno dei servizi offerti da Torre del Grifo Village (piscina, palestra, corsi e attività). Sconto del 10% sul merchandising ufficiale della stagione 2020/21 disponibile al Catania Point di Torre del Grifo Village. Accesso esclusivo a convenzioni e promozioni speciali per l’acquisto di beni e servizi presso gli sponsor del Calcio Catania, comunicate attraverso un’apposita newsletter e sul sito ufficiale calciocatania.it. Le promozioni e gli eventuali omaggi o premi discrezionalmente concessi dagli sponsor saranno continuamente aggiornati e incrementati, ampliando il ventaglio di offerte riservate ai possessori della Catania Card 11.700

CATANIA CARD GOLD

In caso di apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2020/21, previa valutazione del Calcio Catania in ordine al “sistema di gradimento” obbligatorio ai sensi della normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio e tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti, le Catania Card 11.700 Gold potranno essere convertite in abbonamenti validi per la Tribuna B, fino al raggiungimento del limite massimo di posti disponibili nei settori citati in base ad eventuali restrizioni dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con un costo aggiuntivo di soli 2€.

- Nel caso di disponibilità di un numero ridotto di abbonamenti validi per l’accesso alla Tribuna B rispetto al numero di Catania Card 11.700 Gold vendute, per procedere all’acquisto sarà riconosciuta priorità su base cronologica: faranno fede data e orario di sottoscrizione. La possibilità di conversione sarà concessa entro un termine perentorio: dopo la scadenza, tale opportunità sarà riservata ad altri possessori secondo analoghe modalità. Gli abbonati in possesso di Catania Card 11.700 usufruiranno di varchi dedicati per l’accesso allo stadio.

T-shirt celebrativa in edizione limitata “Calcio Catania 11.700 – la Storia continua…”. “Il tuo Catania ti accoglie”: visita guidata a Torre del Grifo Village nell’arco della stagione sportiva 2020/21. Mascherina ufficiale Calcio Catania. Pergamena della gratitudine “L’Elefante non dimentica”: il tuo nome accostato nero su bianco, per sempre, alla matricola 11.700. Copia del volume “11.700”, ci sei anche tu: il tuo nome riportato sul libro che racconta la vittoria più importante del nostro club, descrivendo l’impresa compiuta per salvare la matricola. Targa “CT, Cuore e Testa”, per fissare l’attimo del tuo gesto di puro amore per il Calcio Catania. Sconto del 10% sull’abbonamento annuale ad uno dei servizi offerti da Torre del Grifo Village (piscina, palestra, corsi e attività). Sconto del 15% sul merchandising ufficiale della stagione 2020/21 disponibile al Catania Point di Torre del Grifo Village. Accesso esclusivo a convenzioni e promozioni speciali per l’acquisto di beni e servizi presso gli sponsor del Calcio Catania, comunicate attraverso un’apposita newsletter e sul sito ufficiale calciocatania.it. Le promozioni e gli eventuali omaggi o premi discrezionalmente concessi dagli sponsor saranno continuamente aggiornati e incrementati, ampliando il ventaglio di offerte riservate ai possessori della Catania Card 11.700

CATANIA CARD PLATINUM

In caso di apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2020/21, previa valutazione del Calcio Catania in ordine al “sistema di gradimento” obbligatorio ai sensi della normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio e tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti, le Catania Card 11.700 Platinum potranno essere convertite in abbonamenti validi per la Tribuna A, fino al raggiungimento del limite massimo di posti disponibili nei settori citati in base ad eventuali restrizioni dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con un costo aggiuntivo di soli 2€.

Nel caso di disponibilità di un numero ridotto di abbonamenti validi per l’accesso alla Tribuna A rispetto al numero di Catania Card 11.700 Platinum vendute, per procedere all’acquisto sarà riconosciuta priorità su base cronologica: faranno fede data e orario di sottoscrizione. La possibilità di conversione sarà concessa entro un termine perentorio: dopo la scadenza, tale opportunità sarà riservata ad altri possessori secondo analoghe modalità. Gli abbonati in possesso di Catania Card 11.700 usufruiranno di varchi dedicati per l’accesso allo stadio.

T-shirt celebrativa in edizione limitata “Calcio Catania 11.700 – la Storia continua…”. La maglia da gioco ufficiale 2020/21 autografata da tutti i componenti della prima squadra e dalla dirigenza. “Io sono il dodicesimo”: una foto esclusiva con il Catania 2020/21, per sentirti ancor di più parte della squadra che ami. Il tuo Catania ti accoglie”: visita guidata a Torre del Grifo Village nell’arco della stagione sportiva 2020/21. Mascherina ufficiale Calcio Catania. Pergamena della gratitudine “L’Elefante non dimentica”: il tuo nome accostato nero su bianco, per sempre, alla matricola 11.700.. Copia del volume “11.700”, ci sei anche tu: il tuo nome riportato sul libro che racconta la vittoria più importante del nostro club, descrivendo l’impresa compiuta per salvare la matricola. Targa “CT, Cuore e Testa”, per fissare l’attimo del tuo gesto di puro amore per il Calcio Catania. Sconto del 15% sull’abbonamento annuale ad uno dei servizi offerti da Torre del Grifo Village (piscina, palestra, corsi e attività) . Sconto del 20% sul merchandising ufficiale della stagione 2020/21 disponibile al Catania Point di Torre del Grifo Village. Accesso esclusivo a convenzioni e promozioni speciali per l’acquisto di beni e servizi presso gli sponsor del Calcio Catania, comunicate attraverso un’apposita newsletter e sul sito ufficiale calciocatania.it. Le promozioni e gli eventuali omaggi o premi discrezionalmente concessi dagli sponsor saranno continuamente aggiornati e incrementati, ampliando il ventaglio di offerte riservate ai possessori della Catania Card 11.700

CATANIA CARD ELITE

In caso di apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2020/21, previa valutazione del Calcio Catania in ordine al “sistema di gradimento” obbligatorio ai sensi della normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio e tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti, le Catania Card 11.700 Élite potranno essere convertite in abbonamenti validi per la Tribuna Élite, fino al raggiungimento del limite massimo di posti disponibili nei settori citati in base ad eventuali restrizioni dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con un costo aggiuntivo di soli 2€.

Nel caso di disponibilità di un numero ridotto di abbonamenti validi per l’accesso alla Tribuna Élite rispetto al numero di Catania Card 11.700 Tribuna Élite vendute, per procedere all’acquisto sarà riconosciuta priorità su base cronologica: faranno fede data e orario di sottoscrizione. La possibilità di conversione sarà concessa entro un termine perentorio: dopo la scadenza, tale opportunità sarà riservata ad altri possessori secondo analoghe modalità. Gli abbonati in possesso di Catania Card 11.700 usufruiranno di varchi dedicati per l’accesso allo stadio.

T-shirt celebrativa in edizione limitata “Calcio Catania 11.700 – la Storia continua…"A bordo campo e negli spogliatoi, previa prenotazione e nel rispetto della normativa anti-Covid, avrai la possibilità di vivere l’emozionante atmosfera del pre-gara, assistendo alle fasi di riscaldamento. Una fan experience straordinaria, da condividere con il tuo nucleo familiare. Partecipazione all’asta sul portale eBay per l’assegnazione delle Catania Card 11.700 numero 1, 1946 e 11.700: la consegna sarà documentata sul sito ufficiale calciocatania.it con interviste esclusive ai tre titolari delle tessere citate, a Torre del Grifo. Nel caso di emissione dell’abbonamento e compatibilmente con la normativa anti-Covid, in occasione delle partite interne del Catania nel campionato Serie C 2020/21, servizio di food and beverage durante il pre-gara e nel corso dell’intervallo. La maglia da gioco ufficiale 2020/21 autografata da tutti i componenti della prima squadra e dalla dirigenza. “Io sono il dodicesimo”: una foto esclusiva con il Catania 2020/21, per sentirti ancor di più parte della squadra che ami. “Il tuo Catania ti accoglie”: visita guidata a Torre del Grifo Village nell’arco della stagione sportiva 2020/21. Mascherina ufficiale Calcio Catania. Pergamena della gratitudine “L’Elefante non dimentica”: il tuo nome accostato nero su bianco, per sempre, alla matricola 11.700. Copia del volume “11.700”, ci sei anche tu: il tuo nome riportato sul libro che racconta la vittoria più importante del nostro club, descrivendo l’impresa compiuta per salvare la matricola. Targa “CT, Cuore e Testa”, per fissare l’attimo del tuo gesto di puro amore per il Calcio Catania. Sconto del 20% sull’abbonamento annuale ad uno dei servizi offerti da Torre del Grifo Village (piscina, palestra, corsi e attività). Sconto del 20% sul merchandising ufficiale della stagione 2020/21 disponibile al Catania Point di Torre del Grifo Village. Accesso esclusivo a convenzioni e promozioni speciali per l’acquisto di beni e servizi presso gli sponsor del Calcio Catania, comunicate attraverso un’apposita newsletter e sul sito ufficiale calciocatania.it. Le promozioni e gli eventuali omaggi o premi discrezionalmente concessi dagli sponsor saranno continuamente aggiornati e incrementati, ampliando il ventaglio di offerte riservate ai possessori della Catania Card 11.700

