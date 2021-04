Catania-Casertana: Tonucci positivo al Covid-19, atteso nuovo ciclo di tamponi

Il giocatore già in isolamento dai primi giorni della settimana. Il gruppo squadra si sottoporrà prima della partita ad un nuovo ciclo di tamponi. In mezzo al campo torna Welbeck dalla squalifica, Reginaldo favorito in attacco

Tonucci positivo al Covid-19. L'esito dei test molecolari è arrivato nella giornata di ieri con il giocatore già in isolamento dai primi giorni della settimana. Il Calcio Catania fa sapere che "nel pieno rispetto della normativa vigente, sono già stati effettuati i prelievi richiesti in funzione degli esami sierologici obbligatori per i componenti del gruppo squadra, che si sottoporranno a un nuovo ciclo di tamponi".

In vista della Casertana sia Sarao che Di Piazza, alle prese con rispettivi problemi muscolari, vanno verso il forfait. Stesso discorso per Piccolo, con il fantasista che prova a recuperare al meglio in vista dei playoff. In mezzo al campo torna Welbeck dalla squalifica e si contende una maglia con Izco. In regia il solito Maldonado. In difesa vista l'indisponiblità di Tonucci, Silvestri sarà affiancato da uno tra Claiton e Giosa. Per il ruolo di centravanti, vista le probabili indiposnibilità di Sarao e Di Piazza, il favorito è Reginaldo.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-CASERTANA

Catania 4-3-3: Martinez, Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto, Dall'Oglio, Maldonado, Izco (Welbeck), Russotto, Reginaldo, Golfo (Manneh)