Catania-Catanzaro, probabili formazioni: Sarao al centro dell'attacco

Il Catania torna al "Massimino" per l'ultima sfida del 2020 contro il Catanzaro. Una gara difficile contro un avversario importante che stazione al quarto posto, proprio in concomitanza con gli etnei. Raffaele ha diramato la lista dei convocati, dove figurano anche Pecorino e Pinto, assenti nell'ultima gara. I due giocatori però versano in condizioni non ottimali ed è difficile ipotizzare un impiego importante in termini di minutaggio. Rosaia resta out e non riesce a recuperare dall'infortunio, continua così l'emergenza, soprattutto in mezzo al campo, per il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Fuori dalla lista dei convocati anche Maldonado, anche per lui problemi fisici. Restano arruolabili Welbeck, Biondi e da capire chi tra Izco e Dall'Oglio sia nelle condizioni migliori per scendere in campo dal primo minuto. Biiondi come sempre è pronto per sopperire all'emergenza e collocarsi in una zona del campo più utile, dipenderà molto dal recupero di Pinto o meno.Torna Tonucci dopo aver scontato le due giornate di squalifica. In attacco la certezza è Sarao, Pecorino infatti non è al meglio.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-CATANZARO

Catania 3-5-2: Confente, Noce, Silvestri, Tonucci, Calapai, Dall'Oglio (Izco), Welbeck, Biondi, Zanchi, Piccolo (Reginaldo), Sarao