Catania-Cavese, le pagelle: Pecorino segna ancora, Emmausso non incide

Ecco le pagelle di Catania-Cavese. Finisce 1-1 la sfida dell'Angelino Nobile. In gol Pecorino nel primo tempo, nella ripresa segna l'ex Russotto.

Catania (3-5-2): Confente 6, Silvestri, 6,5 Claiton 6 (32' Zanchi 6), Tonucci 5; Calapai 6, Piovanello 6, Welbeck 5, Biondi 5 (Noce 85'), Pinto 6 (Albertini 68') Sarao 6 (Emmausso 5 45'), Pecorino 6,5

Cavese (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo (Matera 68'), Pompetti, Esposito (Favasuli 77') Senesi, Germinale (De Rosa 89'), Russotto (Vivacqua 89')..

MiglioriToday. Pecorino. Trova ancora il gol anche se con la complicità dell'estremo difensore, Bisogno. Sempre presente nei momenti di difficoltà.

Silvestri. Sempre precisa e puntuale la prestazione del centrale rossazzurro che nel finale evita anche il peggio, salvando una situazione pericolosa.

PeggioriToday. Emmausso. Viene gettato nella mischia nei secondi 45 minuti, ma combina poco e sbaglia spesso giocate semplici. Non sfrutta ancora una volta la chance concessa.

Biondi. Oggi non entra in partita e fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite, come il resto della squadra.

Tonucci. Nel finale viene cacciato dal direttore di gara. Non è lesto in chiusura in occasione del gol della squadra ospite. Mancava dal campo da alcune giornate e ora dovrà saltare subito un'altra sfida.