Catania-Cavese, probabili formazioni: Sarao e Pecorino confermati

Il Catania cerca ancora continuità e proverà a raccogliere punti contro la Cavese dopo la bella vittoria contro il Bisceglie. La squadra di Raffaele dovrà a fare a meno di Reginaldo, ma ritrova tra i convocati Piccolo e Tonucci. In mezzo al campo coperta corta, vista anche la squalifica di Maldonado e l'assenza di Rosaia per infortunio. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella dell'impiego di Albertini da mezzala per riproporre ancora una volta il 3-5-2 che tante certezze ha dato in quersto periodo.

Attacco pesante confermato, con Sarao e Pecorino in avanti. Biondi dall'inizio. Tra gli ospiti pericolo numero uno l'ex Russotto.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-CAVESE

Catania 3-5-2: Confente, Zanchi, Claiton, Silvestri, Calapai, Albertini, Welbeck, Biondi, Pinto, Sarao, Pecorino