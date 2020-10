Catania-Juve Stabia, le pagelle: Tonucci trova il gol, Emmausso impatta bene

Ecco le pagelle di Catania-Juve Stabia. Vincono i rossazzurri per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Tonucci.

Catania 3-4-3: Martinez 7, Tonucci 7, Claiton 6,5, Silvestri, 6,5 Albertini 6, Welbeck 6,5, Rosaia 6, Zanchi 6,5, Emmausso 6,5 (Reginaldo 6), Sarao 6 (Pecorino 5,5 85'), Biondi 6 (Izco 80'). Panchina: Confente, Della Valle, Calapai, Izco, Vicente, Panebianco, Reginaldo, Piovanello, Pecorino, Gatto, Manneh

Juve Stabia 4-3-3: Tomei, Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo, Vallocchia, Berardocco, Mastalli, Cernigoi, Romero, Golfo

MiglioriToday. Tonucci. Preciso, puntuale e arcigno in difesa. Non sbaglia mai il tempo dell'intervento e non fa i complimenti quando si tratta di liberare situazioni pericolose. Trova anche la via del gol, confermando la pericolosità offensiva dei difensori a disposizione di Raffaele.

Martinez. Nei minuti finali trova una parata importante che salva il risultato e lo fissa sull'1-0.

PeggioriToday. Pecorino. Ha la palla del 2-0 ma la spreca malamente. Gioca appena 5 minuti.