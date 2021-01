Catania-Monoopoli, probabili formazioni: out Russotto, Di Piazza pronto dall'inizio

In attacco tante assenze in vista del match contro la squadra di Beppe Scienza. Sarao assente per squalifica, Russotto assente dai convocati a causa di un affaticamento muscolare, mentre Piccolo dovrà stare fermo circa 4 settimane a causa del trauma contusivo distorsivo rimediato al ginocchio in allenamento

Catania contro il Monopoli con volti nuovi consegnati dal mercato, ma anche tante assenze, in particolare nel reparto offensivo. In vista del match contro la squadra di Beppe Scienza, infatti, Sarao sarà assente per squalifica, il giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica contro la Paganese, con il match rinviato poi a causa delle avverse condizioni metereologiche e del manto erboso in cattive condizioni.

Russotto alza bandiera bianca a causa di un affaticamento muscolare, mentre Piccolo dovrà stare fermo per circa 4 settimane a causa del trauma contusivo distorsivo rimediato al ginocchio in allenamento. A disposizione i nuovi arrivati Di Piazza e Golfo, più probabile possa partire dal primo minuto il primo, con Reginaldo e Manneh. A centrocampo tutti abili e arruolabili, tra i convocati anche Biondi. Raffaele potrebbe ancora perseguire nella sua idea di 3-4-3, ma non si esclude anche un cambio di modulo viste le tante assenze in attacco. Zanchi giostrerà sempre sull'esterno, visto l'infortunio di Pinto e i nuovi tasselli arrivati in difesa dopo il calciomercato.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-MONOPOLI

Catania 3-4-3: Confente: Sales, Giosa, Silvestri, Calapai, Welbeck, Rosaia, Zanchi, Manneh, Reginaldo, Di Piazza