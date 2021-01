Catania, continua la corsa: battuto il Monopoli per 3-1

Il Catania continua a vincere. Lo fa nonostante le assenze nel reparto offensivo. Segna subito Di Piazza, tornato a vestire la casacca rossazzurra. Fa il suo esordio invece Golfo, arrivato negli ultimi giorni dalla Juve Stabia e subito gettato nella mischia da Raffaele. In campo anche Giosa, acquisto in difesa di questa sessione di calciomercato e uomo di esperienza. Tutti tasselli questi che permettono al Catania di dire la sua contro il Monopoli, nonostante le assenze di Piccolo e Russotto, oltre Sarao, squalificato.

I rossazzurri vanno prima sotto di un gol, rete siglata di testa da Bunino, e sono capaci di ribaltare il risultato, vincendo per 3-1. Di Piazza subito in rete, ci pensa poi Dall'Oglio, entrato ad inizio ripresa per Manneh, con Raffaele che dopo un 3-4-3 iniziale, ritorna sui suoi passi, disegnando un 3-5-2. La rete del terzo gol arriva grazie a Reginaldo, proima gioia per lui con la maglia del Catania in stagione.

TABELLINO CATANIA-MONOPOLI 3-1 (Bunino 19'; 40' Di Piazza, 48' Dall'Oglio, 79' Reginaldo)

Catania (3-4-3): Confente, Sales (Tonucci 82'), Giosa, Silvestri, Calapai, Welbeck, Rosaia (Maldonado 82'), Zanchi (Biondi 45'), Manneh (45' Dall'Oglio), Reginaldo, Di Piazza (Golfo 60')

Monopoli (3-5-2): Satalino, Riggio (Zambataro 62'), Bizzotto, Mercadante, Tazzer (Currarino 66'), Paolucci, Vassallo, Piccinni (Liviero 66'), Nicoletti, Bunino (Soleri 72'), Starita