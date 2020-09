Catania, esordio con pareggio al "Massimino": Claiton riacciuffa la gara nel finale

Esordio del Catania con un pareggio in casa contro la Paganese per 1-1. Terreno di gioco che non aiuta le due squadre. Nel primo tempo è un episodio a portare in vantaggio la squadra ospite. Silvestri con un retropassaggio di testa costringe Santurro ad un intervento avventato. L'estremo difensore atterra Guadagni e gli ospiti vanno in vantaggio dal dischetto. La reazione del Catania non è immediata. I rossazzurri ci provano sugli sviluppi di calci piazzati senza centrare il bersaglio grosso.

Nel secondo tempo Raffaele prova a dare una scossa, inserendo Manneh e passando al 442. L'inerzia del match sembra cambiare nell'immediato, ma alla lunga la squadra ospite trova le misure. Ci vuole ancora un calcio piazzato, stavolta calciato a Vicente, con Claiton che svetta e corregge la sfera in rete. Un pareggio per 1-1 che muove la classifica, ma lascia ancora tanti interrogativi in vista del futuro. Il mercato non è chiuso e qualcosa in entrata andrà ancora fatta.

TABELLINO CATANIA-PAGANESE 1-1 (Guadagni 15', Claiton 87')

Catania 3-5-2: Santurro, Claiton, Silvestri, Zanchi (Albertini 78'), Calapai, Dall'Oglio, Rosaia (Vicente 67'), Izco (Manneh 46'), Biondi (Pecorino 78'), Sarao, Reginaldo (Gatto 65')

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Paganese 3-5-2: Fasan, Sbampato, Schiavino, Cigagna, Carotenuto, Onescu, Bonavolontà, Gaeta (Bramati 21'), Squillace, Guadagni (Costagliola 88'), Isufaj (Perri 83')