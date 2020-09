Catania-Paganese, probabili formazioni: Pinto squalificato, out Curiale

Il Catania arriva alla prima giornata di campionato con tante incognite. Mercato ancora aperto e squadra da perfezionare da un lato, condizioni del terreno di gioco da verificare dopo la gara in settimana di coppa Italia. Si scende in campo alle 0re 15 contro la Paganese. Raffaele ha parlato alla vigilia della sfida della prima giornata indicando come ancora servano in entrata 4-5 innesti. Convocati anche Gatto, Reginaldo e Claiton, assenti nella gara di coppa Italia. Pinto squalificato. Out Curiale, sempre più vicino al Catanzaro.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-PAGANESE

Catania 352: Martinez, Claiton, Silvestri, Noce (Calapai), Calapai (Albertini), Izco, Rosaia, Biondi, Zanchi, Gatto, Sarao