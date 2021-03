Catania sconfitto nel derby: il Palermo trova la vittoria in 10 uomini

Il derby atteso al "Massimino" da quasi 10 anni si chiude con la vittoria per i rosanero. Decide una rete di pregevole fattura di Santana nel secondo tempo. Catania in 11 contro 10 dal minuto 35 del primo tempo, ma gli uomini di Raffaele sbattono nel muro eretto dal Palermo. Russotto colpisce due legni

Il Catania esce sconfitto dal derby contro il Palermo. La squadra allenata da Filippi, dopo l'esonero di Boscaglia, entra in campo con il piglio giusto e mostra subito l'aggressività giusta per portare a casa il risultato. Il Catania non parte invece con il piede sull'acceleratore, ma l'espulsione di Marconi arrivata al minuto 35' sembra poter indirizzare la gara in favore dei rossazzurri. Così invece non sarà. Il Palermo si mantiene ordinato in campo, vince i duelli a centrocampo e trova la rete del vantaggio con Santana.

La squadra di Raffaele prova una reazione confusa, gettando nella mischia tutti i giocatori offensivi, Di Piazza e Reginaldo entrano nella ripresa, ma non trova l'episodio giusto, sono infatti due i legni colpiti da Russotto, e si scontra con il muro eretto dai rosanero. Un risultato dal sapore amaro che mantiene invariata la classifica. Sono adesso 3 i punti conquistati nelle ultime 5 gare dai rossazzurri. Ma più che per la classifica, la sconfitta pesa dal punto di vista del morale e dell'umore, essendo arrivata nel match più atteso della stagione.

TABELLINO CATANIA-PALERMO 0-1 (Santana 60')

Catania 3-4-3: Confente, Sales (Rosaia 62'), Giosa, Silvestri, Calapai, Welbeck (Di Piazza 62'), Dall'Oglio, Pinto (Manneh 71'), Russotto, Sarao, Golfo (Reginaldo 78')

Palermo 3-4-3: Pelagotti, Somma, Palazzi (Peretti 80'), Marconi, Accardi, De Rose, Luperini, Valente (Crivello 54'), Silipo (Santana 54'), Lucca, Floriano

Ammoniti: Sarao, Pinto, Sales Marconi, Pelagotti, Accardi, Santana