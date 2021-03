Catania-Palermo, probabili formazioni: Sarao in attacco, Silvestri il perno in difesa

Catania e Palermo tornano ad affrontarsi allo stadio "Angelo Massimino". L'ultimo confronto in serie A nel 2012-2013, un pareggio per 1-1, frutto delle reti siglate da Ilicic per i rosanero, risposta dei rossazzurri con Barrientos.

Gli etnei arrivano da una serie di risultati poco confortanti dal punto di vista della classifica. Ultimi pareggi contro Paganese e Vibonese frutto anche dei tanti impegni ravvicinati per gli uomini di Raffaele in quello che è stato un vero e proprio tour de force del mese di febbraio. Il Palermo non vive un momento esaltante, a testimoniarlo il cambio alla guida tecnica, con l'esonero di Boscaglia arrivato proprio in promìssimità del derby per dare una scossa a tutto l'ambiente. In occasione del match in programma mercoledì 3 marzo alle ore 20.30 sarà Giacomo Filippi a guidare la troupe rosanero, lui che fino alla settimana scorsa era il vice di Boscaglia.

Nessuna squalifica tra le fila del Catania. Silvestri guiderà regolarmente la difesa, ai suoi lati andranno Sales e Giosa. Centrocampo con Welbeck e Dall'Oglio in mediana, Calapai a destra e da capire se Pinto partirà dall'inizio a sinistra. Immaginando infatti uno schieramento tipo in vista del match più importante della stagione, il 3-4-3 impone un dispendio di energie per gli esterni di centrocampo e Pinto non è al meglo della condizione, ma è lui il titolare lungo la corsia sinistra. In attacco possibile tridente con Russotto, Sarao e Di Piazza, Golfo e Manneh carte da giocare a partita in corso.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-PALERMO

Catania (3-4-3): Confente, Giosa, Silvestri, Sales, Calapai, Weòbeck, Dall'Oglio, Pinto, Russotto, Sarao, Di Piazza