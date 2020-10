Catania e Palermo insieme per la riapertura degli stadi: incontro con Manlio Messina

Queste le richieste: "riapertura parziale degli stadi, compatibile con l’emergenza epidemiologica in corso, e misure di sostegno alle società sportive professionistiche, alle prese in questa fase con introiti drasticamente ridotti se non addirittura azzerati"