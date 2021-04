Catania-Potenza, probabili formazioni: Reginaldo scalpita, chance Welbeck?

Baldini a caccia della quarta vittoria consecutiva alla guida del Catania. Il Catania affronterà il Potenza, al "Massimino". Il tecnico dei rossazzurri convoca 26 giocatori. Una scelta per tenere il gruppo unito e tutti sulla corda, ma ancora Silvestri non ha recuperato dopo la fratture alle costole e anche Piccolo e Izco non sono al meglio. Tra i convocati anche Volte, tornato a Catania in settimana.

I dubbi di formazione potrebbero ridare una chance dal primo minuto per Welbeck e una riconferma a Reginaldo, buona la prova del brasiliano contro la Viterbese, nella posizione di esterno d'attacco nel 4-3-3. Il ruolo di centravanti vede Sarao favorito. Di Piazza proverà a mettere in difficoltà Baldini e ottenere una chance, anche a gara in corso. Calda in tal senso anche l'opzione Manneh. Anche Golfo recuperato a pieno.

In difesa Giosa e Claiton partono favoriti, Tonucci prima scelta in panchina. In porta continua il momento d'oro di Martinez, titolare.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-POTENZA

Catania 4-3-3: Martinez, Calapai, Claiton, Giosa, Pinto, Dall'Oglio, ,Maldonado, Welbeck, Reginaldo, Sarao, Russotto