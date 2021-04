Catania, situazione infortunati in vista del Potenza: riposo e terapie per Piccolo e Izco

Escluse lesioni per il numero 14 uscito anzitempo nella gara contro la Viterbese. Il centrocampista argentino non ancora al meglio. Le loro condizioni andranno valutate in vista del prossimo match. Recuperato invece Russotto

In vista della sfida casalinga contro il Potenza il Catania continua la preparazione settimanale. La situazione infortunati dopo gli ultimi aggiornamenti vede al momento riposo e terapie per Izco e Piccolo, non ancora recuperati dopo il match si sabato scorso. Il centrocampista argentino non ha smaltito un sovraccarico muscolare, mentre l'attaccante campano si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni. Il loro impiego nella prossima gara resta però in dubbio e le loro condizioni saranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni. Chi invece sembra viaggiare sulla via del recupero è Andrea Russotto, non impiegato dal primo minuto nella scorsa gara. Tra gli arruolabili anche Zanchi, Toniucci e Golfo ormai pianamente recuperati dai rispettivi infortuni.