Catania-Teramo, le pagelle: centrocampo in difficoltà, attacco non punge

Il Catania perde in casa contro il Teramo per 0-1. I rossazzurri faticano a creare occasioni da rete. Welbeck in giornata no, Rosaia in difficoltà. Reginaldo, subentrato nel secondo tempo, non cambia l'inerzia del match