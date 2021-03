Catania-Teramo, probabili formazioni: Golfo out, difesa senza Silvestri

Prima partita senza Silvestri in difesa in questa stagione. Raffaele dovrebbe ancora optare per un assetto a tre. Piccolo metterà minutaggio, difficile vederlo dall'inizio. Probabile un 3-5-2 per cambiare poi le carte a gara in corso

Sfida casalinga alle ore 12.30 per il Catania. Contro il Teramo torna tra i convocati Piccolo, per lui ancora minutaggio ridotto, e prima gara senza Silvestri a guidare la difesa, con il giocatore che dopo la doppia frattura alle costole dovrà stare più di un mese ai box. Il tecnico rossazzurro potrebbe optare per un 3-5-2, vista anche l'assenza di Golfo dai convocati, per lui lesione di primo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. In difesa in terzetto Sales, Giosa, Tonucci. Centrocampo con Pinto e Calapai sulle corsie esterne, in mezzo Maldonado affiancato da Wlebeck e Dall'oglio. Attacco con la coppia Russotto-Sarao, anche Di Piazza spinge per una maglia da titolare.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-TERAMO

Catania: Confente, Sales, Giosa, Tonucci, Calapai, Welbeck, Maldonado, Dall'Oglio, Pinto, Russotto, Sarao (Di Piazza)