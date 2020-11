Catania, pareggio a reti bianchi contro la Turris: partita bloccata

Il Catania non va oltre lo 0-0 contro la Turris. La partita andata in scena all'"Angelino Nobile" di Lentini ha regalato pochissime emozioni. Poche occasioni da rete e portieri praticamente quasi mai chiamati in causa. La squadra ospite guidata dal tecnico Fabiano dopo i primi 10 minuti trova le misure giuste e migliora nella fase di pressing, eludendo ogni possibile iniziativa del Catania. La squadra rossazzurra è lenta e prevedibile nella manovra e non riesce a rendersi pericolosa.

Nemmeno i cambi del secondo tempo cambiano l'inerzia del match. La partita scivola inesorabile verso un pari a reti bianche. La Turris continua la sua striscia positiva e il Catania non riesce a portare a casa punti preziosi.

TABELLINO CATANIA-TURRIS 0-0

Catania (3-5-2): Martinez; Silvestri, Claiton, Zanchi (71' Noce); Albertini (62' Calapai), Welbeck, Maldonado (81' Piovanello), Biondi, Pinto (62' Izco); Reginaldo, Pecorino (71' Sarao).

Turris (3-4-2-1): Abagnale; Lorenzini, Di Nunzio, Rainone, Loreto; Da Dalt, Tascone (83' D’Ignazio), Franco, Esempio; Romano (67' Fabiano), Giannone (56' Longo); Pandolfi.