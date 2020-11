Catania-Turris, probabili formazioni: Dall'Oglio out, Biondi torna dall'inizio?

Il Catania ancora in casa, ma stavolta all'"Angelino Nobile" di Lentini, dopo le condizioni non perfette del manto erboso del "Massimino" e il rischio pioggia copiosa che potrebbe abbattersi nella città etnea. Raffaele non potrà seguire la squadra dalla panchina dopo la maxi squalifica di 4 giornate inflitta dal giudice sportivo. Al suo posto l'allenatore Gianluca Cristaldi.

Tra gli assenti anche Jacopo Dall'Oglio, fermo a scopo precauzionale dopo aver riportato un trauma contusivo-distorsivo nel corso della gara con la Vibonese. Ancora fuori dai convocati Tonucci, così come Piccolo e Pellegrini.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-TURRIS

Catania. 3-5-2: Martinez, Silvestri, Claiton, Zanchi, Calapai, Welbeck, Maldonado, Rosaia, Pinto, Reginaldo, Pecorino (Sarao)