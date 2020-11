Il Catania torna alla vittoria: Pecorino e Welbeck stendono la Vibonese

Il Catania torna ai tre punti. Contro la Vibonese finisce 2-1. Si ritorna allo stadio Massimino per la sfida contro la Vibonese. Approccio alla gara ben fatto dai rossazzurri rispetto alle precedenti gare. In gol vanno Welbeck nel primo tempo e Pecorino nella ripresa. Buona la prova di Reginaldo, bravo a dialogare con Pecorino e a legare i reparti tra loro.

La Vibonese ritorna nel finale e mette apprensione al Catania, Plescia va in gol. Raffaele viene cacciato dal direttore di gara dopo il suo ingresso in campo. Una vittoria di carattere e cuore, nonostante alcune difficoltà che ancora emergono in alcuni momenti della gara, ma quello che contava oggi era conquistare la vittoria con ogni mezzo.

TABELLINO CATANIA-VIBONESE 2-1 (Welbeck 21' Pecorino 64'; Plescia 88')

Catania (3-5-2) Martinez, Sivestri, Claiton, Zanchi, Albertini, Welbeck, Maldonado (Izco 80′), Dall’Oglio (Rosaia 51′), Pinto (Biondi 51′) , Reginaldo (Calapai 80′), Pecorino (65′ Emmausso).

Vibonese (3-5-2) Mengoni, Sciacca, Redolfi, Bachini, Ciotti, Laaribi, Ambro (Montagno Grillo 51′), Tumbarello, Mahrous (Radi 71′), Spina (La Ragione 71′), Plescia