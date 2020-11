Catania-Vibonese, le pagelle: Welbeck prezioso, Reginaldo fa valere il tasso tecnico

Ecco le pagelle di Catania-Vibonese. I rossazzurri tornano alla vittoria. In gol Welbeck e Pecorino, Plescia a segno per gli ospiti.

Catania (3-5-2) Martinez 6,5, Sivestri 6,5, Claiton 6, Zanchi 6,5, Albertini 6, Welbeck 7, Maldonado 6 (Izco 80'), Dall'Oglio 6 (Rosaia 6 51'), Pinto 6 (Biondi 6 51') , Reginaldo 6,5 (Calapai 80'), Pecorino 6,5 (65' Emmausso 5,5).

Vibonese (3-5-2) Mengoni, Sciacca, Redolfi, Bachini, Ciotti, Laaribi, Ambro (Montagno Grillo 51'), Tumbarello, Mahrous (Radi 71'), Spina (La Ragione 71'), Plescia

MiglioriToday. Welbeck. Solito lavoro di sostanza e quantità in mezzo al campo, condito stasera anche da ottimi inserimenti. Trova persino il gol. Il migliore.

Pecorino. Interpreta alla grande il ruolo di centravanti sin dalle prime battute. Apre spazi, tiene in apprensione la difesa avversaria e sa anche come far male dalle parti di Mengoni.

Reginaldo. Il tasso tecnico del giocatore e la sua esperienza danno imprevedibilità alle manovre del Catania. Sempre nel posto giusto al momento giusto.