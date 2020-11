Catania-Vibonese, probabili formazioni: Tonucci out, Reginaldo dall'inizio

Catania contro Vibonese. La sfida in programma alle 20.30 vede di fronte una squadra, quella rossazzurra, in piena crisi di risultati, avendo conquistato un solo punto nelle ultime 4 gare. Dall'altro lato la squadra calabrese che torna a disputare il secondo match consecutivo dopo lo stop forzato a causa dei tanti positivi al Covid-19. La squadra allenata da mister Galvano ha conquistato tre punti contro il Potenza, vincendo per 1-0 nonostante una situazione di piena emergenza.

La squadra di Raffaele deve fare i conti con le non perfette condizioni fisiche di Claiton e Silvestri. Anche Pinto è uscito malconcio dalla sfida contro il Teramo. Da valutare il loro impiego nella gara di stasera. Sarao tra i convocati, ancora assente Piccolo. Non ce la Tonucci.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-VIBONESE

Catania 4-3-3: Martinez, Calapai, Silvestri, Noce (Claiton), Zanchi, Rosaia, Maldonado, Welbeck, Reginaldo, Emmausso, Pecorino (Sarao)