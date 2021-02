Catania-Virtus Francavilla, probabili formazioni: Di Piazza riferimento in attacco, Maldonado scalpita

Il Catania si appresta a sfidare la Virtus Francavilla nella sfida del Massimino. Ancora assenze pesanti in casa rossazzurra, con Piccolo e Volpe che lavorano per recuperare, per loro un reintegro non prima di fine febbraio. Assente anche Russotto dopo il problema rimediato al tendine. Raffaele potrebbe così ancora una volta tirare fuori dal cilindro il 3-5-2 dall'inizio andando a specchio contro la squadra allenata da Trocini. Nell'ultima uscita Maldonado ha ben figurato e potrebbe avere una nuova opportunità di guidare il centrocampo, ai lati la forza muscolare e gli inserimenti di Dall'Oglio e Welbeck.

In attacco le scelte nel gioco delle coppie sono varie. Di Piazza dovrebbe essere l'uomo sicuro di una maglia dal primo minuto. Sarao il suo possibile partner, subito dietro Reginaldo e Golfo nelle gerarchie. Golfo che potrtebbe anche giostrare sulle trequarti, magari anche come carta a gara in corso, se non dal primo minuto, questo dipenderà dall'assetto scelto da Raffaele. Carta dalla panchina anche quella di Manneh.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA

Catania 3-5-2: Confente, Sales, Giosa, Silvestri, Calapai, Welbeck, Maldonado, Dall'Oglio, Zanchi, Di Piazza, Sarao