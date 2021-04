Catania, terza vittoria consecutiva: contro la Viterbese super Dall'Oglio

Il Catania vince contro la Viterbese per 1-0. Baldini conquista la sua terza vittoria consecutiva alla guida della panchina dei rossazzurri. Giornata nel ricordo di Stefania Sberna: i giocatori hanno indossato una maglia con una dedica alla speaker storica del Calcio Catania. Presenti nella tribuna stampa del "Massimino", che adesso porta il nome di Stefania Sberna, anche le figlie che hanno prestato la loro voce nel ruolo di speaker, proprio come la loro mamma.

LA PARTITA. Gara giocata a viso aperto quella tra Catania e Viterbese, da una parte e dall'altra. La Viterbese arriva al "Massimino" senza partitolari patemi d'animo avendo ormai in tasca la salvezza. Risultato? Sin dalle prime battute fioccano i ribaltamenti di fronte e le occasioni da rete. Gli ospiti si rendono pericolosi con Urso, bravo a trovare il modo di far male sull'out di sinistra. Il Catania cerca le combinazioni palla a terra e prova a concludere con i suoi uomini offensivi.

La rete del vantaggio e che decide il match arriva però su calcio piazzato, ci pensa un super Dall'Oglio che trova la traiettoria perfetta, la pennellata decisiva. Decisivo anche Martinez che in due occasioni toglie le castagne dal fuoco e tiene la porta blindata. Una vittoria che dà ulteriore fiducia alla squadra e alza il morale degli uomini allenati da Baldini che in vista del rush finale, continua a gestire le risorse per arrivare al meglio in vista dei playoff. Uscito anzitempo Piccolo, da valutare le sue condizioni. Intanto Baldini si gode il terzo successo consecutivo.

TABELLINO CATANIA-VITERBESE 1-0 (Dall'Oglio 62')

Catania 4-3-3: Martinez, Calapai, Claiton, Giosa (Tonucci 76′) , Pinto, Dall’Oglio (Rosaia 72′), Maldonado, Izco (Welbeck 54′), Reginaldo (Russotto 72′), Sarao, Piccolo (Golfo 76′)

Viterbese 4-3-3: Daga, Baschirotto, Mbende, Bianchi (De Santis 64′), Urso, Palermo (Ammari 90′), Salandria (Rossi), Adopo (Sibilia 64′), Murilo, Tounkara, Simonelli (Bezziccheri 64′)

Ammoniti: Reginaldo, Maldonado, Tonucci, Sarao