Catania-Viterbese, le pagelle: Reginaldo attivo, Dall'Oglio decisivo

Il numero 10 giostra bene sulla trequarti. Ha il demerito di non sfruttare una chance ghiotta ad inizio ripresa, ma nel complesso la sua prestazione è ben al di sopra della sufficienza. Il centrocampista sforna ancora una buona prestazione e trova la via del gol, stavolta su calcio piazzato. Attento Giosa in difesa