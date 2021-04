Catania-Viterbese, probabili formazioni: conferma modulo, Baldini si affida alle certezze

A gara in corso potrebbero invece trovare spazio sia Zanchi che Golfo ormai recuperati a pieno regime. Anche Tonucci sulla via del recupero, per Silvestri ancora servirà del tempo

Baldini prova a fare tre su tre. Contro la Viterbese il Catania cerca certezze in termini di continuità e minutaggio degli uomini in vista dei playoff. Il tecnico di Massa prova da un lato a gestire le forze, dall'altro a tenere tutti sulla corda. Dall'inizio l'idea è sempre quella di mantenere il 4-3-3, anche gli interpreti degli undici iniziali hanno trovato continuità e in vista della sfida del "Massimino" dovrebbe ancora vedersi la stessa squadra. Unico dubbio potrebbe essere quello legato all'impiego di Welbeck in mezzo al campo. A gara in corso potrebbero invece trovare spazio sia Zanchi che Golfo ormai recuperati a pieno regime. Anche Tonucci sulla via del recupero, per Silvestri ancora servirà del tempo.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-VITERBESE

Catania (4-3-3): Martinez, Calapai, Claiton, Giosa, Pinto, Dall'Oglio, Maldonado, Izco (Welbeck), Russotto, Sarao, Piccolo