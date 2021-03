Cavese-Catania, le pagelle: Dall'Oglio in palla, Piccolo non si accende

Prestazione maiuscola del centrocampista degli etnei, ancora tra i migliori in campo. Non una partita memorabile per il numero 14, a cui manca il guizzo e la giocata negli ultimi metri. Difesa attenta e puntuale

Ecco le pagelle di Cavese-Catania. Le reti di Giosa e Dall'Oglio arrivate nel secondo tempo decidono il match.

Cavese (4-3-3): Kucich, Nunziante (Natalucci 81'), Matino, De Franco, Ricchi, Matera, Scoppa (Senesi 68'), Cuccurullo (Lulli 68'), Bubas (Gatto 81'), Gerardi, Calderini (Montaperto 60')

Catania (4-3-3): Martinez 6, Calapai 6, Giosa 6,5 (Sales s.v. 88'), Claiton 6, Pinto 6, Dall'Oglio 7 (Rosaia 88'), Maldonado 6, Izco 6, Piccolo 5,5 (Di Piazza 6 76'), Sarao 6,5, Russotto 6 (Reginaldo 6 64')

MiglioriToday. Dall'Oglio. Ancora tra i migliori in campo. Bravo a trasformare l'azione da difensiva in offensiva, trova anche gli assist giusti per imbeccare i compagni, come in occasione del gol siglato da Giosa. Osa anche la soluzione personale, trovando la rete del 2-0 con un'azione personale, cluminata con un destro preciso e potente.

Sarao. Lotta e prova anche a trovare la via del gol in due occasioni. Prestazione nel complesso importante, dimostra di interpretare nel miglior modo possibile il ruolo di centravanti nel 4-3-3.

PeggioriToday. Piccolo. Non si accende e non trova la giocata giusta per lasciare il segno. Mette minuti importanti nelle gambe per provare a ritrovare la migliore forma possibile. In ripresa.