Cavese-Catania, probabili formazioni: Sarao in attacco, ancora titolare Izco?

Il Catania di Baldini chiamato alla prova della continuità. La vittoria contro l'Avellino ha indicato una reazione forte dal punto di vista mentale ed emotivo da parte della squadra rossazzurra. Risposte sono adesso attese nel medio periodo a partire già dal match contro la Cavese. Una squadra, quella guidata da Campilongo, che vive una stagione in continua difficoltà. Ultimo piazzamento in classifica e rendimento da dimenticare per buona parte del campionato, con addirittura 6 sconfitte consecutive nelle ultime 6 gare di campionato.

La squadra rossazzurra arriva invece con un ritrovato morale, frutto della vittoria contro gli irpini. Dal punto di vista della formazione iniziale, lecito aspettarsi una riproposizione degli uomini che hanno ben figurato nella scorsa giornata. Un 4-3-3 con Izco e Dall'Oglio nel ruolo di mezzala. In avanti la qualità di Piccolo e Russotto, Sarao favorito su Di Piazza per il ruolo di centravanti. Assetto ancora a 4 dietro, in attesa dei recuperi di Tonucci e Silvestri, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

PROBABILE FORMAZIONE CAVESE-CATANIA

Catania 4-3-3: Martinez, Calapai, Claiton, Giosa, Pinto, Dall'Oglio, Maldonado, Izco, Russotto, Sarao, Piccolo