Catania, seconda vittoria della gestione Baldini: archiviata pratica Cavese

Contro la squadra di Campilongo in crisi nera di risultati i rossazzurri trovano la seconda vittoria consecutiva, la seconda della nuova gestione tecnica. In gol vanno Giosa e Dall'Oglio, entrambe marcature arrivate nel secondo tempo. Finisce 0-2

Il Catania continua la sua marcia e prova a chiudere la stagione nel miglior modo possibile in vista dei playoff. Contro la Cavese arriva la seconda vittoria della gestione Baldini. Le reti di Giosa e Dall'Oglio archiviano la pratica Cavese. La squadra di Campilongo vive una crisi nera senza fine, con la settima sconfitta consecutiva, quella maturata nel match odierno. Nel primo tempo è Russotto ad andare vicino al gol dell'ex, imbeccato bene dalla verticalizzazione di Maldonado, ma le reti che danno il via alla vittoria dei rossazuzrri arrivano nella ripresa.

Squadra ancora con il 4-3-3 quella scelta da Baldini e con gli stessi interpreti della sfida contro l'Avellino, dal primo minuto. Gli etnei trovano ancora la convinzione giusta per fare male agli avversari e di fronte ad una squadra più chiusa e che concede meno spazi, mostrano la giusta pazienza per trovare il momento propizio e sbloccare la gara, per poi archiviarla con il passare del tempo. Una vittoria che alza ancora morale e classifica, in vista del finale di stagione e dei playoff da disputare.

TABELLINO CAVESE-CATANIA 0-2 (48′ Giosa, 80′ Dall’Oglio)

Cavese (4-3-3): Kucich, Nunziante (Natalucci 81′), Matino, De Franco, Ricchi, Matera, Scoppa (Senesi 68′), Cuccurullo (Lulli 68′), Bubas (Gatto 81′), Gerardi, Calderini (Montaperto 60′)

Catania (4-3-3): Martinez, Calapai, Giosa (Sales 88′), Claiton, Pinto, Dall’Oglio (Rosaia 88′), Maldonado, Izco, Piccolo (Di Piazza 76′), Sarao, Russotto (Reginaldo 64′)

Ammoniti: Dall’Oglio, Claiton; Nunziante, Senesi, Matino