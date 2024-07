"40^ Coppa Sant’Antonio Abate", giovani ciclisti in gara il 4 agosto

Cresce l’attesa per la "Coppa Sant’Antonio Abate 2024", organizzata dalla Pedale Santantonese con il patrocinio del Comune di Aci Sant’Antonio e dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’edizione numero 40, la seconda dedicato a Turi Cannavò, prenderà il via il 4 agosto in notturna. Sull’anello del circuito, supportati anche dalle splendide luminarie della festa in onore del Santo Patrono, correranno da tutta la Sicilia Esordienti, Allievi e Juniores. Nella sede del Comitato dei Festeggiamenti – presenti il presidente Dario D’Agata e il cassiere Mario Coco - sono stati illustrati i dettagli dell’evento sportivo, molto atteso e che vide la luce nel 1970. Enunciati gli aspetti agonistici e organizzativi, ma ricordata anche la figura storica che ha rivestito in ambito locale la famiglia Cannavò e, in particolare, Turi, che con passione ed impegno ha contribuito alla diffusione del ciclismo e alla organizzazione della gara che nei dilettanti ospitò ciclisti del calibro di Nunzio Valuri, Massimiliano Lelli e Michele Coppolillo.

Il figlio Mario, direttore sportivo e responsabile della kermesse, la figlia Carola, presidente della società organizzatrice etnea, si sono soffermati sul valore di una corsa che radunerà giovani atleti a caccia di un sogno. L’assessore allo Sport Salvo Sorbello ha presentato il percorso cittadino e la qualità del circuito e lo spettacolo che offrirà di sera. Nunzio Uccellatore, direttore di corsa e vicepresidente regionale della Federciclismo, ha ricordato il rapporto importante con la famiglia Cannavò ed evidenziato l’importanza del lavoro con i giovani. Il presidente della Federciclismo catanese Adolfo Scandurra, quanto sia fonfamentale proporre e incentivare l’attività giovanile in questa fase storica e, in particolare, in una manifestazione così longeva. Il sindaco Quintino Rocca ha raccontato la straordinaria tradizione ciclistica di Aci Sant’Antonio e l’impegno certosino nella promozione degli eventi. Lo spettacolo è servito. Saranno 2 km e 400 metri da ripetersi 15 volte per gli Esordienti e 30 da Allievi e Juniores.