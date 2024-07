Ciclismo, si alza il sipario sulla "40^ Coppa Sant’Antonio Abate"

Spegnerà 40 candeline la “Coppa Sant’Antonio Abate” di ciclismo. Il 4 agosto, sulle strade del circuito cittadino di Aci Sant’Antonio, giovani ciclisti – delle categorie Esordienti, Allievi e Juniores – si contenderanno la vittoria del prestigioso trofeo, organizzato dalla Ssd Pedale Santantonese con il patrocinio del Comune di Aci Sant’Antonio e dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Lunedì, alle ore 11, si terrà, nella sede del Comitato dei Festeggiamenti (di fronte al comune, in via Regina Margherita 15), la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Interverranno il sindaco di Aci Sant’Antonio Quintino Rocca, l’assessore allo Sport Salvatore Sorbello, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvo Conti, da sempre appassionato di ciclismo, il presidente del Pedale Santantonese Carola Cannavò, il direttore sportivo e responsabile dell’evento Mario Cannavò, il presidente della Federciclismo catanese Adolfo Scandurra.

Il direttore di corsa Nunzio Uccellatore (vice presidente regionale della Federciclismo) evidenzierà gli aspetti tecnici della corsa, che si correrà in due batterie (Allievi e Juniores correranno insieme). Il circuito cittadino è molto veloce e garantirà spettacolo nei 2 km e 400 metri previsti e da ripetersi 15 volte per gli Esordienti e 30 per la batteria più nutrita. Il raduno è fissato in via Regina Margherita, davanti alla sede comunale. L’evento ricorderà Turi Cannavò, il cui straordinario apporto in termini di passione e operatività ha contribuito alla crescita e diffusione del ciclismo.