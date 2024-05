Ciclismo: cresce l'attesa per la "Granfondo Giro dell'Etna", Giovanni Visconti testimonial d'eccezione

Pedara si prepara ad accogliere la quarta edizione della "Granfondo Giro dell'Etna", in programma domenica 19 maggio. La gara di quest'anno, oltre che ad essere uno degli appuntamenti più attesi della stagione, rappresenta un banco di prova importante per l'Asd Ciclistica Catanese con in testa Marco Compagnini e tutto il suo staff, in vista della prossima edizione, che sarà valida come Campionato Italiano Master FCI. Tante le novità, ma, intanto, la manifestazione ha incassato nuovamente la "Stella" di "Evento Certificato", un bollino doc della commissione formata da FCI, ACSI e Formula Bici, che tiene conto di diversi aspetti, al fine di garantirne la qualità e gli standard.

Passando all'aspetto agonistico, tra gli iscritti invitati, figura Loretta Giudici, campionessa italiana in carica Granfondo e Mediofondo. La fortissima atleta di Amesano, tesserata con l'Anagni Ciclismo, ha vinto la Granfondo “Terre dei Varano”, che ha assegnato nel 2023 il titolo Tricolore. Avrebbe meritato una carriera diversa se avesse iniziato a competere nelle giovanili, ha scoperto, invece, il ciclismo molto tardi. Nel 2021 ha conquistato il terzo posto assoluto alla 26^ edizione della "Gran Fondo Dolomiti Sportfull", la prova più dura nel panorama internazionale. Anche quest'anno già tante affermazioni e podi di prestigio. Giudici è arrivata terza assoluta alla "Granfondo Strade Bianche" e vinto la "Gran Fondo Fara" in Sabina, ad aprile ha dominato la "Gran fondo Rerum Novarum", precedendo di quasi 9 minuti Agnese Giambenedetti e di 13’34” la spagnola Beatriz Gallego Fernández. Sarà Giovanni Visconti il testimonial della 4^ edizione della "Granfondo Giro dell'Etna". Il pluricampione italiano palermitano raggiungerà il comune etneo già alla vigilia per presenziare a tutte le attività collaterali legate alla keemesse, che si volgeranno nella piazza principale di Pedara, da dove prenderà il via la corsa la corsa alle ore 8.30. Visconti commenterà, inoltre, la diretta TV su Sestarete Canale 81 del digitale terrestre e sulle pagine facebook di Sportwebsicilia e BlogSicilia, insieme a Fabio Bologna e Valerio Capsoni, mentre Paolo Alberati, interverrà con gli aggiornamenti direttamente dal percorso.

Le iscrizioni si chiuderanno alla mezzanotte del 17 Maggio alla quota di 60 euro con uno sconto del 50% per le donne. Sabato 18 alle 15.00 ci si potrà accreditare e ritirare il pacco gara, mentre sul palco antistante l'ingresso del Comune di Pedara inizieranno le attività di intrattenimento. In scena la Scuola di Ciclismo Catania Bike School con la Gimkana riservata ai bambini. A seguire le attività di fitness, la visita guidata al centro storico di Pedara e per finire, l'evento clou della vigilia, con il salotto di Giovanni Visconti, momento in cui il campione si racconterà ai tanti suoi tifosi e appassionati di ciclismo con la moderazione dell'incontro di Nunzio Currenti, giornalista di Sportwebsicilia.it. Parallelamente alla Granfondo ci sarà anche lo start della Cicloturistica, pedalata con partenza alla francese che permetterà ai tanti che si iscriveranno di godere della bellezza dei paesi etnei e di ritirare il brevetto "Io C'ero", a ricordo dell'evento. Si partirà, quindi, alle 8.30 da Pedara per raggiungere Linguaglossa, luogo dello start ufficiale, dopo aver attraversato ad andatura controllata, Milo e Zafferana Etnea. Si passeranno poi i Comuni di Bronte, Biancavilla e Belpasso, prima di iniziare l'ultima salita, che riporterà a Pedara e dopo aver completato i 120 km e 2150 metri di dislivello. La Granfondo sarà anche valida come prova unica del Campionato Italiano Libertas.