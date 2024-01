Ciclismo: vittorie di Litrico, D'Aguanno e Mina al "Trofeo di Sant'Agata 2024" 

Spettacolo, emozioni e colpi di scena. Si può sintetizzare così l'undicesima edizione del "Trofeo Sant’Agata – 9° Memorial Tanino Mirabella", che si è corsa a Catania. In tutto 190 ciclisti provenienti da tutta la Sicilia e qualcuno da Calabria e Campania. Un successo che ha rispettato le aspettative della vigilia di appassionati, partecipanti e dei quasi 600 collegati sulla pagina Facebook di Sportwebsicilia, che hanno seguito la diretta streaming, nel corso della seconda puntata di “Cose dell’altro Sport” Speciale Ciclismo. Tutto è andato per il meglio e in gara le emozioni al Trofeo Sant’Agata non sono mancate. La giornata si è aperta con i collegamenti in esterna che hanno messo in evidenza la grande attesa da parte dei tanti catanesi, che hanno riempito le strade vicine al Cibali sin dalle prime ore delle mattina. La batteria d'apertura dedicata agli over 45 ha visto subito il forfait di uno dei favoriti, Gianluca Pullano, messo fuori da guai alla bici. A metà gara inizia l’azione che segnerà definitivamente le sorti della corsa. Emanuele Litrico (The Original Tethabike) e il compagno di squadra Salvatore Alessi provano a staccare il gruppo, seguiti a ruota da Filippo Noto (GDS Team Competition) e Giovanni Campobello (ASD Sparkle). Il quartetto si darà cambi regolari fino al termine. In volata è Litrico ad imporsi davanti ad Alessi e Campobello. Tra le donne, affermazione di Maria Giulia D’Aguanno (Star Cycling Lab) su Giovanna Carnemolla (Rossoazzurri). Chiude il podio Pastorello Chiara (GDS)

Una vera girandola di emozioni e colpi di scena ha riservato la seconda batteria dedicata agli Under 45. Erano tanti i protagonisti attesi ed alcuni di loro a turno ci hanno provato. Media oraria esagerata per quasi tutti e 20 i giri effettuati, con la punta massima raggiunta di 42.3. Enrico Di Martino (Team Alì Cycling) a metà dei 20 giri previsti si lancia in una fuga, improbabile, ma che riesce ad attirare l’attenzione su un corridore tornato in scena in grande stile. Il suo tentativo, arrivato ad un vantaggio massimo di 16″, viene ripreso con calma dal gruppo dopo un paio di giri. E’ poi la volta di Gianpaolo Pappalardo (Rossoazzurri), che tenta di staccare il gruppo, ma cede dopo qualche tornata, poi i poco convinti tentativi di Giuseppe Di Salvo e Pasquale Cirrincione (GDS). La stoccata giust arriva da Pietro Mina Team Bike Siracusa (foto di copertina), che prende il via ed accumula un vantaggio tale che gli permetterà di tagliare il traguardo da solo davanti a Giuseppe Di Salvo e Francesco Romano (Nuova Avir). Prossimo appuntamento il 3 marzo, in occasione della Coppa Carnevale di Acireale.