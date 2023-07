Circolo Canoa Catania show a Mormanno

Proseguono gli eventi sportivi a Mormanno (Cosenza). Sul Lago Pantano, dopo lo spettacolo del Dragon Boat, gara dominata dal Circolo Canoa Catania, tocca al Trofeo del Pollino di canoa velocità e alla Fase Nazionale del Canoa Giovani 2023, Gran Prix Italiano dedicato alle categorie Under 14. In evidenza i giovani canoisti del Circolo Canoa Catania, che entusiasmano e conquistano medaglie e risultati importanti.

Nella gara regionale di velocità, il sodalizio del Presidente Daniele Insabella conquista ben 13 medaglie d’oro. Metri 500: K1 Ragazzi vittoria di Ivan Russo, terzo posto per Manuel Moro; K1 Ragazze oro per Sofia Di Grazia; K4 Ragazzi prima piazza per Ivan Russo, Manuel Moro, Andreas Aquilina e Pietro Messina; K2 Ragazzi oro per Andreas Aquilina e Pietro Messina; K1 Junior primo posto per Sofia Di Grazia. Metri 200: K2 Ragazzi oro per Manuel Moro e Ivan Russo; K1 Ragazzi primo posto per Andreas Aquilina, terza piazza per Pietro Messina; K1 Ragazze vittoria di Sofia Di Grazia. Canoa Giovani metri 200: K2 Allievi B vittoria di Lorenzo Bonaccorsi e Andrea Mazzola; K1 Allievi B oro per Lorenzo Bonaccorsi, argento per Andrea Mazzola; K1 Allieve B successo di Andrea Consoli, terza classificata Greta Romano; K2 Allieve B terze Andrea Consoli e Greta Romano; K1 Cadette A quinta Elea Torrisi; K1 Cadetti B oro per Carlo Trombetta; K1 Cadette B Medaglia d’oro per Anastasia Insabella. Nel mezzo fondo (distanza sui metri 2.000), volano le canoa rossazzurre. Nel K1 Cadette B vittoria di Anastasia Insabella; negli Allievi B successo di Lorenzo Bonaccorsi; nella categoria Allieve B primo posto per Andrea Consoli, quinta classificata Greta Romano; nel K1 Cadetti B terzo posto per Carlo Trombetta; nel K1 Cadette A sesta piazza per Elea Torrisi; nel K1 Master argento per Mimmo La Rosa.

Ancora spettacolo a Mormanno (Cosenza) con l’attesa gara nazionale 200 metri velocità. Il Circolo Canoa Catania saprà sicuramente raccogliere altre prestigiose medaglie e continuare la sua scia di vittorie.