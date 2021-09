Circolo Canoa Catania: playoff scudetto under 18 e under 21 femminile alle porte

A Roma, le squadre rossazzurre di canoa polo giocheranno i playoff scudetto Junior (Under 18) maschile, Under 21 femminile e, molti atleti catanesi, rappresenteranno la Sicilia nel Trofeo delle Regioni Under 14

Circolo Canoa Catania impegnato al Laghetto dell’Eur. A Roma, le squadre rossazzurre di canoa polo giocheranno i playoff scudetto Junior (Under 18) maschile, Under 21 femminile e, molti atleti catanesi, rappresenteranno la Sicilia nel Trofeo delle Regioni Under 14. Dopo il titolo tricolore Under 21 maschile, l’ultimo in ordine di tempo vinto dal Circolo Canoa Catania, il club etneo è pronto per regalare nuove emozioni.

Junior (Under 18) maschile: otto le squadre in acqua. Nel Girone 1 protagoniste CC Napoli, Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Canoa Club Napoli, Polisportiva Nautica Katana; nel Gruppo 2 si affronteranno Circolo Nautico Posillipo, Jomar Club Catania, Canottieri Ichnusa e Canoa Polo Ortigia. Lo Jomar Club Catania esordirà domani (ore 9,35) contro il Circolo Nautico Posillipo. Finalissima domenica (ore 13,10).

Under 21 femminile: unico girone formato da quattro squadre, che si incontreranno in un torneo all'italiana di sola andata. Riflettori accesi su Canoe Rovigo, Canottieri Aniene, Canottieri Ichnusa e Gruppo Sportivo Canoa Catania. Le catanesi debutteranno, domani, alle ore 10, contro la Canottieri Aniene. Finalissima domenica (ore 12,35).

Trofeo delle Regioni - Under 14: giocheranno le rappresentative di Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sardegna, Marche/Abruzzo/Molise, Campania/Basilicata e Sicilia/Calabria. Torneo con formula all’italiana composto da un unico girone e tempi di gioco di durata ridotta a 7 minuti. La squadra

Sicilia/Calabria, allenata da coach Alessandra Catania, giocherà domani la prima gara alle ore 9,25 contro la Liguria. Finalissima domenica (ore 12).