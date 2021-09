Coni: Orazio Arancio eletto presidente della commissione nazionale tecnici

Uomo storico del rugby catanese, adesso ai vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ha vestito i colori dell'Amatori Catania per 10 anni

Orazio Arancio è il presidente della commissione nazionale tecnici del Coni per il prossimo quadriennio. Uomo storico del rugby catanese, Arancio ha sin da tenera età, 17 anni, iniziato la sua scalata nel mondo della palla ovale prima di arrivare a questa prestigiosa nomina. Ha giocato per i colori dell’Amatori Catania per ben 10 anni, partento dal campo del Santa Matia Goretti.

Ha anche vestito le maglie del Benetton Treviso, vincendo lo scudetto, e Bologna. Anche un'esperienza da allenatore e giocatore nel San Gregorio. Esperienza anche con la maglia dell'Italia. Nella sua esperienza da allenatore e giocatore con l’Amatori, è riuscito a riportare la squadra etnea nella Top Ten.

La nomina a presidente della commissione nazionale tecnici Coni è arrivata alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò. La Commissione è composta da Kelum Asanka Perera, Emanuela Maccarani e Giulia Quintavalle e, su invito del Direttivo, completata da Alessandra Sensini, Daniela Isetti, Daniele Molmenti e Claudio Pica, in qualità di membri cooptati.