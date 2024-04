Polisportiva Canottieri Catania impegnata in Coppa Italia ad Ancona  

Al Porto Turistico di Ancona primo impegno nazionale della canoa polo; sabato e domenica è in programma la Coppa Italia. In campo maschile, in acqua la Polisportiva Canottieri Catania, che esordirà alle ore 13,30 contro la prima classificata del girone D (Cus Catania, Canottieri Comunali Firenze e Lerici). Alle 15, i giovani polisti rossazzurri sfideranno il Circolo Amici del Fiume. Domenica si giocheranno le finali: alle ore 13,50 per il terzo e quarto posto; alle 14,30 per il primo e secondo posto. Polisportiva Canottieri Catania con Fabio Barone, Leonardo Toscano, Simone Guttà, Stefano Malaguarnera, Arturo Adrian Hermida Gomez, Andrea Malaguarnera, Agatino Licciardello, Paolo Messina e Luca Costanzo. Allenatore Salvo Messina.

Nel femminile sarà impegnato il Gruppo Sportivo Canoa Catania. Le etnee debutteranno sabato, alle 11,30, contro la Lazio Canoa. Alle 14, in programma Gs Canoa Catania-Circolo Nautico Posillipo. Alle 15,30, le poliste etnee se la vedranno contro la Canottieri Ichnusa. Infine, sempre sabato, la squadra catanese incontrerà la Canoa Polo Ortigia (ore 17) e il Nazario Sauro (ore 18). Domenica in calndario le finali. Gs Canoa Catania con Mariarita Impellizzeri, Sara Cannavò, Desiree Turchetti, Lidia Romeu Solaz, Federica Pennisi, Sara Poposka e Lucia Scimone. Allenatore Salvo Cannavò.