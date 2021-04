Cus Catania, basket femminile: esordio casalingo contro Katane Basket

Sono 9 le squadre siciliane partecipanti al campionato di serie C e suddivise in 3 gironi da tre, gironi suddivisi in base a criteri di territorialità. Stagione particolata quella ai tempi del Covid-19, un trampolino di lancio per le giovani del gruppo

Dopo la vittoria nella prima partita del campionato di serie C, 77-48 in casa del PGS Sales, il Cus Catania basket femminile esordisce in casa, a porte chiuse, al PalaArcidiacono, sabato 17 aprile alle ore 17 contro l’ASD Katane Basket.

Sono 9 le squadre siciliane partecipanti suddivise in 3 gironi da tre, gironi suddivisi in base a criteri di territorialità. Dopo una prima fase di andata e ritorno, le squadra del mini-girone di Catania si incontreranno fuori casa con quelle del mini girone di Ragusa e Siracusa e in casa con le squadre del gruppo di Palermo e Messina. Al termine delle dieci gare previste, tutte e nove le società saranno promosse in serie B. Il campionato 2020/21, organizzato in tempi di pandemia, non dà la possibilità infatti di accedere direttamente agli spareggi per la A2.

Il CUS Catania è una squadra giovane che sta sfruttando questa stagione particolare per aumentare l’esperienza delle tante under presenti nel gruppo: "A settembre, quando la situazione legata al Covid appariva diversa - spiega coach Carlo Vaccino - avevamo un’altra squadra, erano diversi gli obiettivi. Adesso la squadra ha preso un’altra conformazione. Mancano tre pedine di spessore e prevalgono le giovani. L’obiettivo è farle crescere. Non è tanto vincere, ma rivolgere il nostro sguardo allo sviluppo complessivo del gruppo, innestando al meglio le under”.

"L’utilità di questo campionato - ribadisce la 24enne capitana Giulia Privitera - è proprio la possibilità di fare esperienza in vista della prossima stagione. Siamo un bel gruppo, molto coeso, e oltre a crescere puntiamo a divertirci giocando a basket. Il primo passo, in tal senso, è stato tornare in campo per una partita ufficiale"

Partita interna anche per il Cus Catania basket maschile. Per l’ultima di andata di serie C sabato 17 aprile alle ore 19 al PalaCus, va in scena il match con il Basket School Messina, una delle tre capolista del girone.