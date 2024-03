Il Cus Catania Rugby cresce: vinto il titolo regionale Under 18

Grande traguardo raggiunto dalla squadra Under 18 del Cus Catania Rugby, che hanno conquistato il titolo di campioni regionali. Un risultato meritato, figlio dell'impegno quotidiano dei ragazzi e dei loro preparatori. Il progetto del Cus, improntato sui giovani, regala frutti importanti.

In un post sui social del Cus Catania Rugby la vittoria del titolo regionale viene giustamente celebrata. Rivolti anche ringraziamenti ai Briganti di Librino e al Ragusa Rugby.

"Congratulazioni alla nostra Under 18 che si laurea Campione Regionale - si legge -. Congratulazioni a tutti i ragazzi per il risultato raggiunto ed allo staff che ha svolto un lavoro straordinario in campo e fuori! Grazie agli amici Rugby I Briganti ASD Onlus - Librino e Ragusa Rugby che sono stati parte del progetto tutor e grazie davvero ai dirigenti ed ai ragazzi andati in campo!"