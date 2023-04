Dai-Ki Dojo Catania di nuovo Campione d’Italia di Ju Jitsu

La Dai-Ki Dojo di Catania ha fatto una performance straordinaria ai campionati italiani di Ju Jitsu FIJLKAM 2023, svoltisi al Pala Pellicone di Ostia lo scorso weekend, portando a casa ben 24 medaglie d'oro, 12 d'argento e 11 di bronzo.

La squadra si è classificata al primo posto nel medagliere generale a squadre, primi nella disciplina del Ne Waza/BJJ e terzi nel Fighting.

Ecco i nomi dei ragazzi che hanno conquistato l'oro nelle rispettive categorie:

- Categoria esordienti:

- Matteo Martorana (Fighting e Ne Waza)

- Gaetano Cigna (Fighting e Ne Waza)

- Ettore Carpintieri (Fighting e Ne Waza)

- Giulia Basile (Fighting e Ne Waza)

- Categoria cadetti:

- Matteo Musumeci (Ne Waza)

- Daminano Rapicavoli (Ne Waza)

- Rachele Cacciola (Fighting e Ne Waza)

- Categoria juniores:

- Alessandro Di Prima (Ne Waza)

- Diego Cordaro (Fighting e Ne Waza)

- Giuliano Cordaro (Fighting e Ne Waza)

- Diletta Longo (Fighting e Ne Waza)

- Categoria seniores:

- Ettore Pidatella (Fighting e Ne Waza)

- Emanuele Nania (Fighting e Ne Waza)

- Emiliano Nania (Ne Waza)

- Marco Capilli (Fighting e Ne Waza)

- Dario Licciardello (Fighting e Ne Waza)

- Salvatore Bosurgi (Fighting)

La gara ha visto la partecipazione di quasi 600 atleti provenienti da 38 società da tutta Italia, dimostrando l'enorme crescita del Ju Jitsu italiano. Il presidente del Dai-Ki Dojo, Giovanni Puglisi, si è detto molto soddisfatto della performance della squadra, affermando: "Siamo davvero soddisfatti. Il Ju Jitsu italiano è in grande crescita, come dimostrano i numeri di questo campionato, e i nostri atleti ne rappresentano sempre l'avanguardia. Se siamo riusciti a ripetere il risultato del 2022 è grazie allo sforzo quotidiano dei nostri ragazzi e del team di insegnanti più preparato e professionale che si possa trovare in Italia. Il nostro applauso va comunque a tutti i team e alla nostra federazione per questo bellissimo evento".

Ma la competizione non finisce qui. L'Open internazionale d'Italia di Fighting e BJJ si terrà ad Acireale il prossimo 6 e 7 maggio, con atleti provenienti da tutto il mondo. L'evento è organizzato dal Dai-Ki Dojo di Catania e promette di essere un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di Ju Jitsu e per gli atleti che parteciperanno.