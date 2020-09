Procura Figc, deferiti il Calcio Catania e Gianluca Astorina

Deferiti Gianluca Astorina e il Calcio Catania dal Tribunale Federale dopo la segnalazione della Covisoc.

Nel dispositivo del deferimento si legge in merito a Gianluca Astorina, all'epoca dei fatti amministratore unico, "per non aver pagato, entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti"

Anche il Catania è stato deferito "per rispondere a titolo di responsabilità diretta"